長榮2.4萬TEU級新船 投入遠東、歐洲航線

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（中央社記者賴言曦台北9日）長榮海運第6艘2.4萬TEU（20呎櫃）級A型貨櫃輪「長彩輪」（Ever Art），今天清晨首航抵達台北港；長榮表示，今年底前預計還有4艘同型新船將竣工交付。

長榮表示，長彩輪由三星重工承造，5月19日在巨濟造船廠交船，並在5月底投入長榮的遠東、歐洲（CEM）航線營運；在今天抵達台北港前，已先行停泊青島、上海、寧波載貨。

長榮指出，長彩輪10日將從台北港啟航，並依序靠泊廣東鹽田、馬來西亞丹戎帕拉帕斯，航經印度洋、紅海，穿越蘇伊士運河、地中海，預計7月抵達歐洲，靠泊荷蘭鹿特丹、英國費利克斯托、德國漢堡卸貨。

長彩輪船長400公尺，寬61.5公尺，甲板可裝載24排貨櫃，設計吃水14.5公尺，載重噸約22.5萬噸，可裝載2萬3992個20呎標準貨櫃，航行速度可達22.6節，為全球最大型的貨櫃船之一。

長彩輪採多項最新的環保及高效節能設計，包括劍形船艏的最佳船型、螺旋槳前後導流裝置，可提高船體整體推進效率，進一步減少碳排，配備脫硫器、空氣密封式艉軸封、電動甲板機械，採減阻型防污漆、新型環保冷媒、裝設生活廢水及貨艙污水暫存櫃以降低汙染。

長榮表示，配合長期營運規劃，長榮已訂造13艘2.4萬TEU級A型貨櫃輪，從2021年開始投入營運，預計今年底前還有4艘同型新船將竣工交付，其餘3艘自明年起陸續交船。

長榮現有營運船隊計203艘貨櫃船，運能逾153.6萬TEU，至2026年尚有57艘各式新船待交。（編輯：張良知）1110609