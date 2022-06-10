長榮鋼：國內需求支撐 今年鋼構市場將穩定成長

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（中央社記者賴言曦台北10日電）長榮鋼鐵今天召開股東會，通過配發新台幣3元現金股利；董事長林耿立表示，今年國內公共工程、半導體大廠擴廠，以及一般住宅等建置需求仍穩定增加，預期今年鋼構市場仍將穩定成長。

林耿立透過致股東報告書表示，今年除了公共工程、半導體大廠擴廠及一般住宅等建置需求穩定增加，營建市場也持續熱絡，加上鋼材原料煤鐵礦上漲，日本、中國大陸及亞洲各鋼材價格走揚，鋼構景氣預期仍會持續穩定成長。

轉投資環保業務方面，林耿立表示，欣榮企業的焚化廠每日可處理廢棄物1350噸，處理的廢棄物主要來自桃園市政府交付的生活垃圾，來源不虞匱乏；水美工程因新競爭者加入，部分業務項目的單價略受影響，將持續爭取高單價、處理難度較高的廢棄物，作為市場區隔；榮鼎綠能則預計今年下半年正式商轉。

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展望後市，林耿立表示，預料今年鋼構市場需求量仍大於供給；特殊工程方面，今年中完成長榮鋼首座大型斜張Truss橋安坑輕軌安心橋安裝施工，目前高雄車站及台中水湳會展中心等案仍在進行中。

至於環保業務，林耿立表示，欣榮企業將維持廢棄物穩定的質、量進場及良好的設備運轉率；水美工程方面，為增加產能，將增設一座43噸的日旋轉窯焚化爐產線。（編輯：楊蘭軒）1110610