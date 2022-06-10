半導體30及航運期貨27日上市 神山航海王商品更多元

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣期貨交易所將於27日上市半導體30期貨（SOF）及航運期貨（SHF），提供市場更多特色商品及掌握類股輪動交易機會。

期交所今天透過新聞稿指出，半導體30期貨及航運期貨契約乘數分別是每點新台幣50元、1000元，依5月底指數收盤水準4577.97點、268.26點換算，契約規模分別約23萬元及27萬元。

台灣將半導體產業視為「護國神山群」，期交所表示，半導體30期貨標的，是台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數，成分股為上市及上櫃半導體類股市值前30大股票，包括台積電、聯發科、日月光投控及環球晶等，涵蓋台灣半導體供應鏈上中下游龍頭股；去年底市值及成交值分別占上市櫃整體半導體類股92.72%及99.51%，可代表台股半導體股票表現。

期交所指出，半導體30期貨可提供交易人有效參與台灣半導體類股交易及精確避險管道，半導體30期貨商品也適用夜盤交易，有利交易人因應存託憑證國際市場行情變化操作。

另外，航運期貨標的是證交所航運類股指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同產業，包括長榮、陽明、萬海、長榮航、華航及台灣高鐵等，是衡量航運類股表現主要參考指標。

期交所表示，航運期貨指數波動度高，具策略交易操作機會，本次航運期貨推出可提供交易人整體航運產業類股交易選擇及風險管理工具。（編輯：楊蘭軒）1110610