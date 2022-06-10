半導體擴廠挹注 製造業首季投資、營收雙創新高

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（中央社記者曾智怡台北10日電）經濟部統計處今天表示，受惠5G、車用電子新興科技應用持續拓展，以及半導體廠商擴廠腳步未歇，今年第1季製造業固定資產增購與營業收入，雙創歷年同季新高。

經濟部統計處今天公布民國111年第1季製造業投資及營運概況調查，國內固定資產增購達新台幣4830億元，創歷年同季新高，季減17.9%，年增17.8%；主因為半導體廠商持續擴充產能，加上化學材料、金屬製品及機械設備等業者擴建廠房及產線，以因應半導體、自動化設備等需求。

進一步觀察固定資產增購情況，按固定資產型態區分，以機械及雜項設備增購占84.6%最多，年增18.3%；其次是房屋及營建工程占14.8%，年增15.5%。

就行業別觀察，電子零組件業第1季固定資產增購3548億元，占製造業73.4%、居各業之冠，年增23.7%，主因為半導體業者積極投資先進及成熟製程，加上記憶體及IC載板需求強勁，業者擴充產能所致。

化學材料業增購199億元，年增6.1%，則是因為半導體業者持續擴產，帶動電子用化學品等供應鏈廠商擴建廠房，以及部分業者因應製程優化增加相關設備支出，加上部分石化廠配合都市發展計畫，遷移石化儲槽工程緣故。

金屬製品業因終端需求成長，激勵機殼、樞紐等金屬製件廠商購建廠房及增添設備，今年首季增購125億元，年增29.3%。電腦電子產品及光學製品業首季增購122億元，年減1.6%，主因部分業者去年同期擴建廠房及增購設備，比較基期偏高導致。

今年第1季製造業營業收入為8兆3612億元，為歷年同季新高，季減9.6%，年增15.3%。

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統計處說明，主要受惠於5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用持續拓展，以及雲端建置需求熱絡，推動資訊電子產業營收攀升，且國際原物料價格高檔盤旋、半導體業擴廠需求等，帶動石化、鋼鐵、機械等傳產營收均呈兩位數成長。

展望未來，統計處表示，隨半導體業者積極擴增資本支出，帶動供應鏈在地投資的群聚效應逐漸顯現，加上投資台灣方案延長，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫國內製造業投資動能。（編輯：翟思嘉）1110610