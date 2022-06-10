遠雄：房市產業剛性需求仍在 今年新案總銷160億

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（中央社記者賴言曦台北10日電）遠雄建設今天召開股東會，展望今年房市，副總經理楊舜欽表示，政府對房市的調控措施，短期內當然會影響市場成交速度，但全台產業布局持續發展，配合產業的剛性需求仍在，遠雄仍照舊規劃進行產品推案。

遠雄建設股東會今天通過110年度盈餘分配案，上半年每股配發現金股利新台幣1元，下半年每股配發現金股利4.5元，盈餘配發率達70.69%。

遠雄表示，今年預計在板橋區、桃園市、台中市、台南市和高雄市有7筆新案完工，其中1案已在第1季取得使用執照，第2季及第3季預估各有3案取得使用執照，金額合計約160億元，除1案未售餘額尚有3億元外，其餘在預售階段已完售。

遠雄表示，除7筆新建案完工交屋外，尚有成屋8案持續銷售，未售金額合計68億元；若銷售順利，可望挹注營運收入。

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遠雄指出，在開發方向上，持續在六都及新竹地區進行土地開發，以維持未來3年至5年可推案量。另外，因應台商回流廠房、商辦市場需求，逐步調整產品布局，增加商用不動產的推案動能。

展望今年房市，楊舜欽表示，在疫情衝擊下，民眾對未來購置耐久財信心仍充足，雖然政府對房市的調控會帶來短期影響，但營建成本上漲，推案跟不上營造成本增加速度對產業的衝擊更大，遠雄會透過研發新技術等方式正面應對。（編輯：張良知）1110610