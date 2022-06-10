房地交易轉涼？5月契稅土增稅再陷負成長

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布5月稅收，契稅單月實徵新台幣14.3億元，土地增值稅額86億元，再次雙雙落入負成長格局，房地交易似有降溫趨勢；官員也指出，5月娛樂稅儘管有張惠妹演唱會支撐，但疫情衝擊已漸浮現。

財政部今天公布5月全國賦稅收入為2939億元、年增0.2%；今年1至5月全國稅收9118億元、年成長2.1%。

房地交易近期似有轉涼態勢，針對相關稅目5月表現，財政部統計處副處長陳玉豐表示，土增稅5月實徵淨額為86億元、年減21.1%，累計1至5月實徵452億元、年減2.9%，主要是因去年同期有大額稅款徵起案件的影響。

契稅方面，5月實徵14.3億元、年減15.4%，以台南市、高雄市、桃園市減少較多，陳玉豐指出，主因是去年有新屋交屋潮所致。

觀察今年契稅與土增稅收變化，1月契稅因比較基期較高而呈現年減，但同月土增稅為年增格局；2月契稅、土增稅分別年增13.3%、3.9%；3月契稅、土增稅則分別年成長5.5%、9.8%；首季契稅實徵43.5億元、年增4.7%，土增稅實徵287億元、年增5%。

不過，4月土增稅實徵淨額年減5%，為今年首次單月負成長，契稅則年減1億元；到了5月，土增稅、契稅再次變為負成長，且減幅達兩位數。陳玉豐表示，6月比較基期墊高，可能同樣出現年減情況。

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此外，去年疫情警戒升級至第三級，導致娛樂稅收銳減，年減率來到兩位數，7月減幅更高達93.89%，直到今年3月才轉微幅正成長0.3%；陳玉豐先前指出，娛樂稅1至4月確實有慢慢回溫，但如今疫情趨嚴，後續情況較不樂觀。

5月娛樂稅實徵1.38億元、年減4.3%，陳玉豐表示，今年這波本土疫情的衝擊開始顯現，不過，在張惠妹演唱會以及其他音樂劇、舞台劇娛樂稅款入帳之下，讓5月娛樂稅獲得支撐力道。（編輯：林克倫）1110610