台積電縮短收款天數 小型IC設計廠面臨考驗

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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電傳出明年起縮短收款天數，法人認為，將有助提升台積電財務部門的績效，小型IC設計廠的現金週轉能力則將面臨考驗。

多家IC設計廠今天證實接獲台積電通知明年起縮短收款天數，不過收款條件依各家訂單規模不同而有差別，部分廠商的收款天數將自過去的30天，大幅縮短為15天；部分廠商則自過去月結方式，平均收款天數約45天，改為30天內。

IC設計業者表示，台積電近年大舉投資擴產，今年及明年資本支出都將超過400億美元規模，縮短收款天數，應是為減緩現金流的壓力。

法人認為，台積電資本支出確實需要很多錢，舉債造成的利息費用不少，縮短收款天數則可多賺利息，將有助提升財務部門的績效。

法人表示，台積電已通知客戶明年將調漲代工價格，當前產業景氣變數多，通膨、升息、中國大陸封控等因素恐影響電腦及手機等消費產品需求，不少IC設計廠已難以跟進漲價，毛利率面臨壓縮的壓力。

台積電進一步縮短收款天數，法人指出，規模較大、財務較健全的的IC設計廠應不致受到影響，小型IC設計廠的現金週轉能力則將面臨考驗。（編輯：張良知）1110613