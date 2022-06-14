中鼎聯手日勝生 桃園再生水廠BTO案估2025年完工

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（中央社記者潘智義台北14日電）統包工程承攬商中鼎今天宣布，攜手旗下子公司信鼎，並聯手日勝生與其子公司日鼎投控，共組企業聯盟取得「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」，此案預計2025年完工，將提供每日4萬噸再生水。

中鼎新聞稿指出，公司繼成功執行高雄鳳山溪、臨海再生水BTO（建設-移轉-營運模式）及中壢地下污水道BOT（建設-營運-移轉模式）案後，再聯手日勝生參與「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」，為台灣北部首座再生水廠BTO案。

中鼎成立特許公司寶鼎再生水，負責本案的投資、興建及營運，並已於6月14日簽約，預計2025年興建完工，將提供每日4萬噸再生水予大桃園鄰近觀音工業區及中油桃園煉油廠等廠區使用，提升當地水資源調度彈性，穩定產業用水，創造企業產值。

中鼎指出，本案特許年限18年，包括興建期3年及營運期15年。工程所在地位於桃園北區水資源中心，為既有污水廠升級為再生水廠的工程；工作範圍包括新建一座再生水廠，並建置長達約30公里的廠外輸配水管線系統。

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另外，本期工程預計2025年興建完成，可供應每日4萬噸再生水，後續依周邊產業用水需求，可擴建至全期日產11.2萬噸再生水，供水量將超越全台現有各再生水廠，紓緩當地日益成長的用水需求，促進就業機會與經濟發展。

此外，本案設置「水科技教育館」，並取得銀級智慧建築候選標章及保留高比例綠地，期在達到最佳化節能減碳效益的同時，成為集休憩、生態及環境教育的水資中心。（編輯：楊蘭軒）1110614