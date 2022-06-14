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LINE Bank大股東獲金援逾37億元 為增資鋪路

2022/6/14 20:47
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（中央社記者吳家豪、鄭鴻達台北14日電）經濟部投資審議委員會今天公布僑外投資案，其中韓商LINE FINANCIAL PLUS CORPORATION以新台幣37億4250萬元增資純網銀LINE Bank大股東台灣連線金融科技公司，將用於為LINE Bank增資。

LINE Bank向中央社記者表示，目前增資依照計畫順利進行中，有關股權比例細節將等到流程完備後再行公告。

投審會官員說明，LINE的子公司LINE FINANCIAL PLUS CORPORATION，這次以新台幣37億4250萬元增資台灣連線金融科技股份有限公司，經營資訊軟體批發等業務，就是要為網銀LINE Bank增資。

官員說明，金管會在本次投資審議委員會議中，說明銀行的投資通常要5年才能達到損益平衡，股東也知情網銀投資在前幾年難以立刻獲利，目前也正在虧損，因此股東有共識要以這37億4250萬元繼續增資。

為充實核心資本並健全資本結構，以支持業務持續成長，LINE Bank今年5月20日宣布董事會通過減資新台幣25億元再現金增資75億元，增資案辦理完成後，實收資本額將由原本100億元提高到150億元。

此次增資案應募人包括台灣連線金融科技、台北富邦商業銀行、渣打國際商業銀行、聯邦商業銀行、台灣大哥大、富邦媒體科技。

LINE Bank於2021年4月正式開行對外營業，截至今年3月底用戶累計超過110萬戶，有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務。（編輯：趙蔚蘭）1110614

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