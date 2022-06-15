華新科拚車用業績占2成 高階品價格有漲價空間

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（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）被動元件大廠華新科副董事長暨總經理顧立荊今天表示，看好下半年在車用、工業和伺服器應用，高階品需求穩健，預估2年內車用業績占比可增至20%，高雄路竹廠預估明年投產，產能全開後擴產幅度倍增。

顧立荊預期，高階被動元件品價格還有調漲空間，今年華新科業績仍可較去年小幅成長，第2季應是單季低點。

華新科今天上午在桃園舉行股東常會，大約10時12分結束，顧立荊會後接受媒體短暫採訪。

展望下半年產業景氣，顧立荊不諱言表示，下半年景氣「不會太樂觀」，主要是俄羅斯與烏克蘭戰爭未緩，加上全球通膨和升息變數，儘管薪資有調升，半導體缺料和物流貨運塞港將緩解，但COVID-19疫情仍未舒緩，整體消費力受到排擠，至於年底消費旺季和明年初大中華區農曆春節需求仍在。

從終端應用來看，顧立荊指出，中國大陸Android智慧型手機、一般消費筆記型電腦需求反轉，尤其是中國大陸手機市況將明顯下滑，不過品牌遊戲機、蘋果（Apple）和三星（Samsung）等高階智慧型手機、以及美系電動車大廠等需求持續穩健。

顧立荊指出，高階積層陶瓷電容（MLCC）以及晶片電阻產品需求不受影響，價格趨勢穩定，甚至高階品價格有漲價空間；反而是標準型被動元件產品價格將受到市況影響下滑，中國大陸低階被動元件產品降價幅度明顯。

顧立荊看好下半年華新科在車用、伺服器、醫療等高階被動元件產品出貨表現，他指出，馬來西亞廠即將滿載，高雄路竹廠預計明年進入投產，產能全開後擴產幅度可倍增，全數應用在車用領域，目前車用業績占比約10%，預估2年內占比可成長至20%。

法人表示，華新科和信昌電等關係企業，相關高階被動元件和低溫共燒陶瓷技術（LTCC）濾波器產品，已切入特斯拉（Tesla）供應鏈，也打進博世（Bosch）、Continental等第一階車用零配件大廠供應鏈。

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展望今年營運，顧立荊預期，華新科業績仍可較去年小幅成長，第2季應該是今年單季低點，目前高階利基型產品業績占比超過5成。

法人預估，華新科今年業績較去年小增1%至3%區間，第2季業績力拚回到新台幣百億元以上水準，但有原物料價格上漲和中國封城變數，成本增加由華新科吸收，預估第2季獲利將小幅季減，今年獲利可能比去年略降，下半年仍須觀察俄烏戰爭、疫情、通膨升息等變數。（編輯：楊凱翔）1110615