台糖111年股東常會 通過110年每股配息0.7元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）台糖公司今天在台南總管理處召開111年股東常會，會中通過110年度決算盈餘分配，每股配息0.7元。

台糖發布新聞稿指出，台糖公司今天召開111年股東常會，台糖110年公司營業利益新台幣13億5500萬元，較法定預算高出6億4800萬元，順利達成預算目標。

會中同時通過110年度決算盈餘分配，每股配息0.7元，並完成第35屆董事（含獨立董事）選舉。

台糖公司第35屆董事，分別是陳昭義、王國禧、陳駿季、蘇茂祥、張明芳、李繁儀、方盆、鄞鳳蘭、黃水銘、黃碧玉、駱文霖、安群投資股份有限公司、吳琮璠、李孫榮、林元祥。

台糖表示，110年是台糖循環經濟及新農業豐收年，繼109年啟用「東海豐農業循環園區」，建立養豬業典範後，「台糖生技材料廠」及「台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區」去年也完工營運，落實政策，翻轉產業，增添公司營運動能，推升營收成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台糖正加緊腳步推動13座農業循環豬場改建工程，持續籌建優質住宅，拓展再生能源，擴大有機農業，深耕綠色健康市場，強化品牌價值與競爭力。

台糖指出，台糖去年持續配合政府防疫及紓困振興措施，穩定供應酒精、酒精擦等防疫商品，並凍漲價格，實施租金緩繳及優惠減免，響應政府振興五倍券加碼活動，成立「平價專區」，以實際行動陪伴民眾度過疫情及通膨挑戰。（編輯：陳仁華）1110615