亞德客股東會通過配息13.311元 看好滾珠螺桿業績

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天上午在台南舉行股東常會，通過全面改選董事10名（含獨立董事4名），也通過每股配發現金股息約新台幣13.311元。

亞德客-KY董事長王世忠在致股東報告書中指出，持續開發電動缸及滾珠螺桿等產品，利用中國及世界各地行銷體系代理其他自動化相關元件產品，提高股東報酬率；在海外布局，計劃逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，持續擴大海外區域營運規模，增加市場占有率及提升獲利。

亞德客-KY已在台灣成立第二研發中心，發展高階氣動產品及電動產品元件，自製線性滑軌去年已開始量產。

展望下半年，亞德客-KY表示，雖然COVID-19疫情影響仍有不確定因素，但目前接單仍高於出貨，對未來市場需求仍正向看待，維持110%的稼動率來提高庫存量，因應未來市場需求。

亞系外資法人預估，亞德客-KY 6月業績可超過新台幣28.5億元，衝歷史單月新高，第2季業績可超過77.5億元，季增19%至20%區間，創單季新高可期。

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展望線性滑軌產能和營收，法人指出，第1季亞德客-KY線性滑軌產能規模已到人民幣10億元，預估今年底產能規模可到人民幣20億元；預估第2季線性滑軌營收可從第1季的人民幣5400萬元提升至人民幣1億元，預估今年第4季營收規模可到人民幣5億元。

亞德客-KY去年集團合併營收新台幣約254億元，年成長32.96%，去年稅後獲利64.42億元，年成長32.95%，去年每股稅後純益33.67元，優於前年EPS 25.63元。（編輯：郭無患）1110616