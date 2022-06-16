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宏遠海外廠陸續轉盈 樂觀看待營運展望

2022/6/16 15:33
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（中央社記者賴言曦台北16日電）遠東集團旗下紡織廠宏遠興業今天召開股東會，董事長席家宜談及海外布局，他表示，美國廠已不虧損，衣索比亞廠今年訂單穩定，第2季轉盈，海地廠訂單及人事漸穩，已見轉盈契機，整體營運展望樂觀。

席家宜表示，宏遠設有尖端技術研究所，每年投入研發費用占營收2%至3%，不斷推動高科技智慧製造，實現工業4.0願景，充份發揮宏遠125項核心技術，快速因應市場與消費需求。

面對氣侯變遷衝擊及淨零碳排的趨勢，他表示，宏遠也著手進行如海洋廢棄物回收聚酯、成衣回收、生質化學品、生物可降解PU（聚氨酯）、碳捕捉紗等相關創新產品開發，期望透過價值創造，提高單價，達到價量齊揚的目標。

展望後市，席家宜表示，面對全球經濟環境諸多不確定性，宏遠將善用全球布局、區域製造策略，快速彈性因應調度，建構短鏈供應，以新材料循環回收及製程精進為開發高值永續紡織品；目前除了前述幾處海外廠已漸入佳境外，台灣、上海及泰國等3個織染廠也持續穩健發展中。

另外，宏遠股東會通過董事會提出的決算表冊，今年第1季營收新台幣26.34億元，年增23%，但稅後虧損3.74億元，原因是3月中旬發生倉儲火災，須先提列火災損失4.35億元，日後取得保險理賠，即可回沖彌補損失，若不含此災損，第1季仍有獲利0.61億元。

宏遠2021年每股稅後盈餘（EPS）0.39元，董事會決議不分派股利。（編輯：楊凱翔）1110616

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