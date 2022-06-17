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新創事業紓困融資加碼方案 申請期限延長到12月底

2022/6/17 15:21
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（中央社記者蘇思云台北17日電）為持續協助新創事業渡過疫情衝擊，國發會今天表示，國家發展基金「協助新創事業紓困融資加碼方案」的受理申請期限，原本到今年4月30日，將延長到今年12月31日。

國發會今天發布新聞稿，國發基金延長申請是配合經濟部修訂「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」（簡稱「紓困振興貸款要點」）。

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國發會表示，國家發展基金為協助受疫情影響的新創事業取得振興資金，在110年6月配合「紓困振興貸款要點」，辦理「協助新創事業紓困融資加碼方案」。國家發展基金加碼方案配合紓困振興貸款要點，加碼提供新創事業至10成信用保證與1年利息補貼，並協助新創事業支付信用保證手續費。每一新創事業貸款適用國家發展基金加碼方案額度，最高可達新台幣2600萬元。

截至111年5月31日，銀行辦理國家發展基金加碼方案已核准778戶企業申貸，核准融資金額達73.58億元。（編輯：楊凱翔）1110617

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