解封後最想去日本 雄獅觀察疫後旅遊3趨勢

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（中央社記者江明晏台北20日電）台灣邊境逐步解封，雄獅旅遊調查發現，旅客疫後最想去的地區由日本奪冠；旅遊習慣也出現三大變化趨勢，包含歐洲詢問度增加、10日以上的長天數旅遊及客製化包團需求提升。

台灣邊境逐步解封，雄獅旅遊日前推出填寫「出境旅遊意願調查表」抽30萬旅遊金活動，活動期間吸引近3000位民眾參與，除了選出疫後最想去的旅遊目的地外，還發現旅客旅遊習慣改變的三大趨勢。

針對即將開放的出境旅遊市場，雄獅旅遊表示，將與多家航空公司洽談日本二、三線城市包機，申請觀光簽證須準備的「受付濟證」也可由雄獅日本分公司協助申請，待台灣開放組團就會立刻上架相關商品，未來台灣繼續鬆綁邊境政策後，出境旅遊市場將可逐漸復甦。

根據雄獅旅遊「出境旅遊意願調查表」統計，旅客疫後最想去的地區由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非、東南亞；進一步分析發現，大阪是最熱門的旅遊目的地，第2名至第5名分別是首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其，出發時間以今年秋、冬兩季詢問度最高，另有超過半數的旅客希望參團人數在15至20人。

值得注意的是，旅客對於歐洲線產品的詢問度明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞。雄獅旅遊表示，歐洲不少國家都已開始鬆綁邊境政策，對國際觀光客限制少，加上可以一次橫跨多國家旅遊，因此吸引不少人青睞，而歐洲團費預計漲幅約3成，與其他地區比較相對較低，順勢提升旅客選擇意願。

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旅遊天數部分，除了過去主流的5日遊商品，雄獅調查發現，旅客對於10日以上的長天數行程需求提升，推測是旅客擔心未來出國手續恐將變得更繁瑣，因此會有「一趟玩久一點」的心情；客製化包團的需求也較以往增加兩成以上，已經有旅客揪團要一起出國「吃好住好」度假，指定入住頂級溫泉飯店及米其林餐廳，要把這些年沒有玩到的好好補回來。

考量旅客旅遊習慣改變，雄獅旅遊指出，未來行程規劃將安排戶外及自然景點為主，並增加以往未曾走訪過的新景點；韓國則主打入住鬧區飯店多晚，減少旅館更換次數；歐洲線同樣也是安排定點深度旅遊；美西10日行程是將戶外景點比例拉高。（編輯：郭無患）1110620