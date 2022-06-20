和潤150億元聯貸案 近5年租賃業營運週轉金最高金額

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（中央社記者蘇思云台北20日電）中信銀行獨家統籌主辦和潤企業3年期新台幣150億元永續績效連結聯合授信案，今天正式簽約，本案也達成近5年台灣租賃業營運週轉金最高聯貸金額的里程碑。

中信銀今天發布新聞稿，面臨疫情造成經濟高度不確定性及汽車供應鏈缺料等嚴峻挑戰，和潤企業憑藉多元融資業務平台與經營團隊的努力，持續保持市場領先地位。中信銀也肯定和潤企業近年積極推動綠能車分期付款購車方案，可望增加市場占有率，也看好和潤企業優異的風險控管能力、穩健發展及強大實力。

中信銀指出，本聯合授信案由中信銀統籌主辦，同時擔任管理銀行及永續連結貸款協調行，原擬籌組金額為新台幣100億元。

和潤企業董事長劉源森特別感謝核心夥伴銀行的支持與金融同業踴躍參與，克服疫情限制，在極短時間內完成募集。和潤企業將持續大力參與綠色金融及綠色產業，透過子公司「分社化」，在綠色發電、儲能及充電等3大區塊上，建構一個次集團的事業板塊。

中信銀行總經理陳佳文肯定和潤企業看到ESG的趨勢，除一般汽車融資，也提高綠色車輛融資比重，近期更與Gogoro合作，提升電動機車融資比重，以和潤企業的實力、執行力，在充電樁、綠能發電等相關業務發展，將貢獻很大的獲利，也是各銀行同業願意全力支持本案的主因。

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中信銀指出，本案是和潤企業近10年來第一件新台幣聯合授信案，且首度以永續績效連結作為授信條件，也達成近5年台灣租賃業營運週轉金最高聯貸金額的里程碑。

本案最終參與聯合授信銀行團成員，另外包含合庫銀、第一銀、華南銀、土銀、台銀、兆豐銀、彰銀、全國農業金庫、凱基銀、元大銀、香港商東亞銀行、永豐銀、上海商銀、國泰世華銀、台新銀、新光銀與韓商韓亞銀行，總共高達18家本國及外商銀行共同參與，超額募集逾2.11倍，最終以新台幣150億元完成簽約，授信期間3年。（編輯：趙蔚蘭）1110620