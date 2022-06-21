環球晶：通膨影響終端需求 小尺寸矽晶圓未滿載

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（中央社記者張建中新竹21日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，通膨影響終端需求，客戶需求有強有弱，小尺寸矽晶圓產能並未滿載，不過整體需求依然健康。

環球晶今天召開股東常會，徐秀蘭會中對股東說明營運狀況。她說，環球晶今年前5月營收表現相當不錯，其中，5月營收新台幣60.42億元，創新高。累計前5月營收276億元，年增12.19%。

徐秀蘭表示，投資人比較擔心終端消費情況，通膨影響終端消費，這種現象是存在的，客戶原本手機用晶片比重下降，由不一樣的應用替補上來。

徐秀蘭說，環球晶小尺寸矽晶圓產能不是滿載，全球只有1座生產小尺寸矽晶圓的廠並未滿載，客戶需求有些強、有些弱，12吋矽晶圓產能依然滿載，整體需求很健康。她表示，目前長約都已達2028年以後，談的長約甚至有到2031年。

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至於化合物半導體方面，徐秀蘭表示，環球晶投入氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）兩個項目，其中，碳化矽每個環節都很難，基於環球晶過去在矽基部分有自行設計長晶爐經驗，碳化矽部分也將投入長晶爐開發，目前已有雛型，不過還要再精進，需要2年時間開發出可生產6吋及8吋的長晶爐。

針對日本廠今年第1季遭駭客攻擊事件，徐秀蘭說，環球晶日本9個廠區當時共有4個廠區受到衝擊，估計影響19個工作天。環球晶事後斥資數億日圓針對硬體及軟體進行補強。（編輯：潘羿菁）1110621