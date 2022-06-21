環球晶：擴產計畫不變 新廠地點6月底前敲定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹21日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，半導體長期需求成長趨勢不變，環球晶將維持既定擴產計畫，預計6月底前宣布新建廠地點。

環球晶今天召開股東常會，徐秀蘭會後受訪說，通膨影響部分終端需求趨緩，矽晶圓廠持續積極擴產，市場擔心未來隨著新產能開出，矽晶圓可能轉為供過於求。

徐秀蘭表示，矽晶圓市場若轉為供過於求應只是短期影響，因為半導體長期需求可望大幅成長，只要客戶有需求，並給予承諾，環球晶將持續擴產。

她說，環球晶將維持既定擴產計畫，只是受缺工、建築成本升高及設備交期拉長影響，部分擴產進度可能延遲1季時間。新建廠的設備已預訂，地點將於6月底前敲定。

徐秀蘭透露，新建廠地點原本有將新加坡納入考慮，不過因建築成本比較高，且當地市場與目標客戶不符，目前已將新加坡排除。

徐秀蘭表示，日本積極發展半導體產業，不過環球晶在日本已經有工廠，並無再建新廠計畫。她說，政府補貼是評估新廠設廠地點關鍵的因素之一，但不是唯一，應會考量新增長約客戶情況，希望能就近供應客戶。

徐秀蘭強調，客戶簽長約、預付貨款，且預售至少8成產能，環球晶才會建新廠，這一政策不會改變。2022年至2024年資本支出新台幣1000億元計畫維持不變。

針對三星（Samsung）傳出通知供應商暫停拉貨到7月底，徐秀蘭說，環球晶並未受到影響，還被要求補足先前短少的貨。

徐秀蘭表示，12吋晶圓需求強勁，客戶訂單相當穩定，目前長約價格持續不斷揚升，預期明年及後年價格可望上揚。（編輯：郭無患）1110621