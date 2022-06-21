NAND Flash供過於求 集邦：第3季恐跌價5%

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（中央社記者張建中新竹21日電）市調機構集邦科技今天表示，第3季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場恐供過於求，價格可能較第2季持平至下跌5%。

集邦科技指出，隨著鎧俠（Kioxia）及威騰（WDC）產出逐月提升，供給明顯增加，但消費性電子訂單需求遞減，加上中國智慧手機品牌在封城及通膨夾擊下，庫存去化緩慢，將使得第3季NAND Flash市場供過於求，影響價格持平至下跌5%。

受消費型筆記型電腦及Chromebook訂單趨緩，電腦品牌廠備貨保守，集邦科技表示，用戶端固態硬碟（SSD）旺季訂單恐不如往年，供應商為避免庫存攀升，讓價意願升高，預期第3季產品價格可能下跌3%至8%。

企業級SSD方面，集邦科技指出，大規模資料中心採購持續暢旺，庫存水位依然健康，預期第3季企業級SSD採購容量可望季增1成。因供給增加，將使得價格不易上漲，第3季價格將持平表現。

嵌入式記憶體（eMMC）部分，集邦科技表示，儘管網通產品需求熱絡，Chromebook需求持續下滑，eMMC市場依然供過於求，預期第3季價格將下跌3%至8%。（編輯：翟思嘉）1110621