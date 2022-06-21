疫情催化數位轉型 保險業務試辦集中遠距投保

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（中央社記者謝方娪台北21日電）疫情加速保險業數位轉型腳步，今年前5月金融三業以保險業申請業務試辦最積極，其中有4件已取得保險局核准試辦。獲准試辦的案例中，有3件關於遠距投保技術創新。

根據金管會統計，今年前5月保險局共受理7件業務試辦申請案，其中保險局已核准4件、3件仍在審查中，相比去年同期僅3件申請試辦案有大幅增加。

4件取得保險局核准試辦的案件中，有3件關於遠距投保技術創新，另1件是產險公會攜手14家產險業者推出產險聯盟區塊鏈，盼加速汽機車強制險和任意險理賠效率。

今年前5月銀行業向銀行局申請業務試辦掛零，去年同期有1件申請案；證期局則是去年同期受理業務試辦掛零，今年前5月有1家業者提出業務試辦申請，目前證期局尚在審核中。

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另根據金管會創新中心統計，今年前5月沙盒申請及核准案仍維持去年同期掛零紀錄，不過因創新中心今年推出主題式監理沙盒及業務試辦，今年至目前為止創新中心受理金融創新輔導案件總計24件，其中關於主題式沙盒及業務試辦就有22件，且有一半已輔導完成，業者後續將向金管會各業務局正式申請試辦。

金管會綜合規劃處長、創新中心執行秘書胡則華表示，目前11件已完成輔導的主題式業務試辦案件，都是金融機構試辦，因有部分涉及客戶資訊共享，按規定業者必須先建置內控規範並提董事會，待內控相關規定調整後再向各業務局遞送申請書件，預估業者可能會在下半年陸續提出試辦申請。（編輯：趙蔚蘭）1110621