康舒布局新能源事業 電動車業務第3季看增

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（中央社記者張良知台北22日電）康舒科技未來發展策略鎖定消費及企業用電源、新能源及電動動力三大領域。康舒在電動車相關產品上，持續與電動機車大廠合作，並針對國際市場開發整合式電動動力及電力系統，可望第3季量產。

康舒去年雖受疫情及供應鏈不穩定，全年營收達新台幣219.06億元，年增4.4%，稅後淨利6.02億元，每股稅後盈餘1.17元，每股配發現金股利1元，已於5月19日發放完畢。

康舒今天在股東會中表示，未來發展鎖定消費及企業用電源、新能源及電動動力三大領域。在消費及企業用電源方面，預期消費用電源業績將持續增長，企業用電源因應5G應用逐漸成熟，帶動資料中心、人工智慧、大數據應用與電動汽機車普及化的快速成長，大幅提升市場規模與客戶訂單需求，康舒今年電源產品預計銷售目標超過9000萬台。

燃料電池電源部分，由於世界各國朝潔淨能源發展，國際重要客戶在全球市占率攀升，計畫在台的產能也逐漸完備，帶動硬體電源產品業績逐年攀高，目前除電源產品，康舒並跨足電源系統整合組裝業務，以提高整體出貨毛利及營收規模。

新能源事業方面，目前全台已投資建置近150MW電廠，其中有91MW併網發電中，預計2023年第1季可再增加45MW併網容量，累計達136MW併網發電，持續朝目標500MW發電容量邁進。

另外，為服務RE100倡議客戶與企業，康舒開始評估能夠成為基載電力的再生能源，配合政府淨零路徑及農委會推廣農業副資材及廚餘循環再利用等政策，康舒搶先布局生質能發電，積極評估沼氣發電相關技術及合作標的。

儲能方面，康舒董事會已通過儲能系統業務投資，擬進行儲能案場開發，可望於2023年正式上線穩定提供儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務。

康舒於今年初開始售電，目前轉供超過500萬度綠電，預估今年第3季再與紡織業、資通科技業等，新簽1200萬度綠電購售契約；其餘正與金融業、電子元件製造業及地標大樓物業管理公司等洽談綠電採購，預計將超過3500萬度。另外，康舒100%投資子公司康展電力也正申請售電業執照中，預計今年第3季取得。

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在電動車相關產品上，康舒持續與知名電動機車大廠合作切入換電站電源管理系統，並與國內領導廠商共同針對國際市場開發整合式電動動力及電力系統，可望於第3季開始量產，將專注於「高度整合的電動動力及電力系統、第三代半導體及高電壓應用、新型態自動程式碼生成技術」三大領域。

董事長許介立決定自今年元旦起，放棄泰金寶電通職務薪資，並將先前在泰金寶電通的全部薪資提供給康舒及金寶電子各50%，做為公司推動公益等事務使用。許介立以金寶子公司員工身分獲配並認購的金寶庫藏股，願意將認購的625萬7000股，以每股認購價10.31元與股票交付當日市價13.35元的價差，核算為1902萬1280元，提供給金寶及康舒各50%，作為員工福利使用。（編輯：張均懋）1110622