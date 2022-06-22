春雨陳其泰接任董事長 盼成世界級建築扣件廠

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台鋼集團旗下扣件廠春雨今天舉辦股東會，並完成11席董事改選，董事會推舉副董事長陳其泰接任董事長一職。

春雨今天發布新聞稿表示，股東會今天完成8席董事、3席獨立董事改選。新當選董事包括台灣鋼鐵公司代表人林輝政、王炯棻、顏慶利，百佳圓投資公司代表人陳其泰、翁重鈞、吳怡青、吳美慧等4名，李世和以自然人身分續任董事；3席獨董分別是簡金成、方振名、李金振。

春雨在股東會後召開董事會，前董事長林輝政因「階段性任務完成」不再擔任董事長，改由陳其泰接任；陳其泰表示，將帶領春雨進一步邁向「世界級建築扣件大廠」的願景目標。

展望市場前景，春雨表示，短期受俄烏戰事影響，國際鋼品供給下降，推升國際鋼市價格上揚，且通膨籠罩全球，全球原物料價格持續上漲；至於長期來看，鋼鐵大國積極推動碳中和，鋼材製造成本勢必上升。

春雨指出，在生產成本上升的趨勢下，預期鋼價將持續獲得支撐，未來將善用台鋼集團內資源，聚焦利基產品，擴大產能規模，以降低生產營運成本，提升營運效率，並推動節能減碳，落實循環經濟，期能續創佳績。

春雨2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣2.81元，股東會通過每股配發1.5元現金股利及0.5元股票股利。（編輯：張良知）1110622