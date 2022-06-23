金融三業對俄曝險1230億 4個月大減逾750億元

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（中央社記者謝方娪台北23日電）俄烏戰火持續，截至今年5月底止，金融三業加計投資人透過境內外基金持有俄羅斯曝險部位合計，下滑至新台幣1230.26億元，4個月大減754.76億元。

俄羅斯2月下旬正式入侵烏克蘭，戰火至今未歇，金管會統計顯示，今年1月底金融三業對俄羅斯曝險共1985.02億元、逼近2000億元，但至5月底，金融三業曝險已降至1230.26億元，其中以投資人透過境內外基金持有俄羅斯曝險部位下滑最顯著。

截至5月底，本國銀行對俄羅斯曝險為53.49億元，4個月反增加2.47億元，主因匯率影響所致，其中包含投資債券53.1億元、授信0.39億元；4家本國銀行針對持有俄債部位合計提列減損達22.53億元，減損金額較先前減少也是因匯率影響所致。

證券期貨業對俄羅斯沒有曝險，不過投資人仍透過境內、外基金持有俄羅斯部位，至5月底，境內基金持有俄羅斯曝險達29.2億元，占整體境內基金規模0.06%；另因境外基金統計有時間差，至4月底，投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險達111.93億元，占投資人持有境外基金規模的0.31%。

若從投資俄羅斯基金檔數觀察，今年5月底投資俄羅斯債券的境內基金共58檔，已較4月底66檔下滑，且境內基金持有俄羅斯曝險規模4個月來大減168.8億元、投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險4個月大減242.07億元，曝險減少原因包含評價減損或基金將曝險部位了結等。

截至5月底，壽險業投資俄羅斯曝險部位1035.64億元，占壽險業可運用資金比率僅0.35%，另壽險業累計至5月底已提列俄債預期信用損失共142.35億元。相比今年1月底，壽險業4個月來曝險也減少346.36億元。（編輯：張均懋）1110623