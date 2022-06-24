印度泰倫加納省工業廳長拜會劉揚偉 邀請鴻海投資

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度南部泰倫加納省（Telangana）工業廳廳長納馬爾昨天拜會正在印度德里訪問的鴻海科技集團董事長劉揚偉，邀請鴻海前往泰倫加納省投資設廠。

納馬爾（Kalvakuntla Taraka Rama Rao）昨天傍晚在推特發文說，他與劉揚偉及鴻海團隊會面，討論電動車、數位健康、電子以及機器人等領域的議題，並歡迎鴻海到泰倫加納省投資。

根據「今日泰倫加納報」（Telangana Today）網站的報導，納馬爾向劉揚偉簡報泰倫加納省地方政府的投資環境與基礎設施。

報導引述納馬爾說，泰倫加納省對於鴻海準備布局電動車領域感到興奮，承諾會提供最大的支持；劉揚偉則表示印度是具吸引力的生產據點，鴻海將探索泰倫加納省提供的機會。

鴻海旗下富士康目前在印度的坦米爾那都省（Tamil Nadu）和安德拉省（Andhra Pradesh）設有製造廠區。

劉揚偉22日率團抵達印度訪問，當天與中華民國駐印度代表處人員交流，之後拜會了印度通訊、電子暨資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天接見劉揚偉，並推文對於鴻海集團計畫在印度擴大包括半導體在內的電子產品產能表示歡迎，。

莫迪政府近年來致力發展半導體生產能力，推出電子製造及生產獎勵計畫（PLI），招攬外資。

今年2月，鴻海集團宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司，在印度製造半導體，成為台灣首個響應PLI的廠商。印度媒體稱，合資公司由Vedanta持股60%、鴻海持股40%，預計兩年內建造半導體工廠，目前選址中。

印度經濟時報（Economic Times）報導，劉揚偉昨天拜會Vedanta主管顯示器和半導體業務全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar），討論雙方合作生產半導體的下一步。（編輯：周永捷）1110624