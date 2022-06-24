士電配息1.8元 保留資金越南及海外積極擴廠

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士林電機24日上午舉行股東常會，總經理暨常務董事謝漢章（中）表示，公司到2024年都將持續在越南及海外擴廠。（士電提供）中央社記者鍾榮峰傳真 111年6月24日

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）士林電機去年每股盈餘3.46元，今天上午舉行東常會，通過每股配發現金股利新台幣1.8元，配息率約52%，常務董事暨總經理謝漢章表示，士電今年到2024年將在海外和越南擴廠，長期穩健經營需要更多資金。

謝漢章今天代董事長許育瑞主持股東會，有小股東針對各項報告議案發言，並建議配息可以增加。

謝漢章指出，士電往年穩健配息，因為今年到明後年海外以及越南積極擴廠，並參與包括太陽能電廠等公共工程計畫，需要更多資金，為穩健長期經營，因此規劃每股配息1.8元，預估8月下旬發放。

小股東發言詢問土地鑑價議題，士電財務主管指出，土地資產價格在財務報告中均有說明；也有小股東在臨時動議詢問環境、社會、公司治理（ESG）規劃和淨零減排進展，謝漢章指出，1年多前已建立相關小組運作，計畫進度超前，預估到2026年可提前將綠電使用比重提高至10%，力拚超前政府政策。歐盟客戶也相當重視淨零碳排進展，也協助太陽能、風電、儲能設備業者建立電廠、升壓站和儲能站等。

小股東提問俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，謝漢章指出對士電沒有影響，中國大陸廠區運作平順，僅有部分供應鏈受到影響，審慎評估外部政經環境，可因應各項變數。

士電朝向綠電供應和充電營運兩大方向邁進，預估2023年，士電在綠電比重可到15%；士電朝向充電站營運（CPO）方向前進，目標8月或9月籌組合資充電營運公司。

在電動車動力系統，10kW以下電動機車馬達和控制器由士電獨立開發，130kW以上物流車馬達自供、控制器與工研院合作。

在20kW至80kW中功率領域，士電持續深耕全球重型機車、沙灘車、雪橇車等非道路用車（ATV 0ff-road），相關馬達與控制器由士電提供，ATV用車大廠發電機啟動馬達約8成由士電供應。

士林電機去年度合併營收新台幣276.9億元，年增7.8%，去年稅後獲利18.05億元，年增18.3%，去年每股基本純益（EPS）3.46元，優於前年的2.93元。（編輯：楊凱翔）1110624