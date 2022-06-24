士電：通膨影響長則2年 新台幣匯率相對穩定

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士林電機24日上午舉行股東常會，總經理暨常務董事謝漢章（中）表示，公司到2024年都將持續在越南及海外擴廠。（士電提供）中央社記者鍾榮峰傳真 111年6月24日

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）士林電機總經理謝漢章今天表示，全球通膨壓力可能排擠終端市場消費力，預估影響短則半年、長則2年。他也指出，新台幣匯率相對穩定，期盼央行持續穩定匯率。

士電上午舉行股東常會，由於小股東積極發言，會議大約在10時05分結束，謝漢章今天代董事長許育瑞主持股東會，會後接受媒體採訪。

展望下半年營運，謝漢章指出，以往士電旺季效應多在上半年，今年下半年展望與上次法人說明會預估差不多，期盼下半年營運可較去年同期佳，不過需觀察全球通膨是否進一步帶動大宗原物料價格和運費續揚。

觀察全球通膨，謝漢章指出，這會是影響全球經濟與產業景氣的關鍵變數，美國通膨率年增超過8%，帶動升息壓力，進而影響股市匯市，各國貨幣相對美元持續貶值，熱錢流出台灣，恐衝擊終端消費力，「大家省吃儉用」；他預估，通膨影響短則半年、長則可能2年。

謝漢章表示，全球通膨壓力下，部分自動化產品、伺服馬達、變頻器等控制器、關鍵零配件和半導體晶片供應吃緊，是否緩解仍需觀察。

對於日圓貶值影響，謝漢章指出，士電每年大約有30億日圓採購量，透過台灣代理商或直接支付，不過士電也有產品外銷日本，一進一出下，日圓貶值沒有占到便宜。

中央社記者提問對新台幣匯率走勢看法，謝漢章表示，台灣多數產業外銷導向，匯率也牽動資本市場資金動向，新台幣匯率相對其他亞洲貨幣相對穩定，期盼央行持續穩定匯率。

針對越南布局，士電電裝品事業群總經理董濟仁說明，河內新廠預計7月驗收，既有產品包括摩托車發電機和啟動馬達等新產線預估9月設備進駐、11月進入量產；越南廠區也將布局電動車據點，生產電動車控制器和馬達整合動力系統，產品與國際車廠客戶開發中。

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在電動車充電樁，董濟仁說明，士電與策略夥伴起而行加上品牌車廠共組充電站營運（Charge Point Operator，CPO）公司，三方各有優勢，士電與起而行持股比重將超過5成，他預期充電樁建置爆發期大約在2025年。

產業人士指出，士電目前在台灣四輪電動車充電樁數量排名第2，僅次於美系電動車大廠，若包括兩輪電動機車，士電整體充電樁數量排名第1。（編輯：楊蘭軒）1110624