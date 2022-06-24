更多編輯台推薦新聞：
險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志
國際

險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞
娛樂

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市大雷雨 20公尺高樹木倒塌壓毀2車及交通號誌
首頁 / 產經

長榮鋼董事長改選出爐 林耿立續任

2022/6/24 14:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北24日電）長榮鋼10日股東會完成7席董事改選，由長榮集團「哥哥派」取得3席董事、1席獨立董事共4席占上風，長榮鋼今天召開董事會後公布，由林耿立續任董事長一職。

長榮鋼10日在股東會完成7席董事改選後，今天召開董事會選任董事長。日前傳出代表「弟弟派」的凱明投資法人代表、前長榮鋼董事長李寬量將爭取回鍋，改選結果由林耿立勝出。

長榮鋼為長榮航空第4大股東，誰能掌握長榮鋼，就能在明年的長榮航空改選中占上風，而被視為「哥哥派」一方的林耿立續任董事長，預估可為明年的長榮航空改選戰役取得一定的優勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據長榮鋼10日股東會董事改選結果，長榮「哥哥派」取得3席董事、1席獨董，董事當選名單分別為長榮鋼董事長林耿立、維達開發代表人李孟玲、柯麗卿，獨董由雙榜法律事務所主持律師連元龍當選。

「弟弟派」則取得長榮鋼1席董事、2席獨董，董事為凱明投資，指定李寬量代表行使董事職務；獨董則為中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲。（編輯：張良知）1110624

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族