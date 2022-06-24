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經濟衰退疑慮促使升息預期降溫 亞股普遍勁揚

2022/6/24 18:57
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（中央社香港24日綜合外電報導）受到美股昨天再度走揚激勵，亞洲股市今天收盤上漲。央行對抗火熱通貨膨脹的措施恐致經濟衰退可能性升高，美國公債殖利率應聲下跌，投資人因此調降升息預期，也有助支撐亞股。

法新社報導，過去一段時間，外界預期美國聯邦準備理事會（Fed）和其他國家央行將不得不持續調高利率，許多股票交易商因此擔憂經濟痛苦可能還會持續一段時間，作為未來利率指標的美國公債殖利率也應聲不斷攀升。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週告訴美國國會議員，經濟陷入衰退的「可能性無疑存在」。他並暗示，美國央行繼本月升息3碼後，央行官員仍準備繼續大幅調高利率。

不過分析師指出，外界猜測經濟衰退將至，協助拉低近幾日美債殖利率走勢，促使股市交易商縮減央行升息周期長度的預測。

安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）指出：「聯準會將必須在比明年底更早改弦易轍，這樣的假設並非沒有道理。」

另一方面，中國國家主席習近平發言暗示，北京對科技業的整頓告一段落，並可能祭出新措施來振興經濟。消息也提供亞股利多。

香港股市今天在阿里巴巴、騰訊和網易等科技股拉抬下領漲，收盤勁揚2.1%。東京股市收高1.2%，上海股市收漲0.9%，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110624

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