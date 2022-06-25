新台幣第2季再貶逾3.8% 電子業匯兌收益可期

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（中央社記者吳家豪、張建中、韓婷婷台北25日電）美國聯準會加快升息腳步、擴大利差，帶動美元走強，外銷導向的台灣電子業訂單以美元報價，隨著新台幣第2季貶值逾3.8%，營收規模跟著擴大，除了匯兌收益可期，也有助提升毛利率表現及長期出口競爭力。

俄烏戰爭推升原物料價格及國際油價，通膨壓力持續走高，美國聯邦準備理事會(FED)加速升息，推升美元走揚，新台幣兌美元匯率持續走貶。統計新台幣第1季貶至28.622元，單季貶值9.32角，貶值幅度達3.36%；第2季至6月24日已進一步貶至29.732元，再貶值1.11元或3.878%。

台灣多數企業以外銷為主，營收以美元計價，法人分析，因新台幣貶值而受惠的電子族群包括半導體、電子組裝、筆記型電腦、工業電腦、主機板、網通、印刷電路板（PCB）等產業。

台灣晶圓代工與IC設計廠以外銷為導向，且銷售多以美元計價，營收及獲利表現可望受惠於新台幣貶值。半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶有近7成營收以美元計價，日本、韓國及台灣為主要生產基地，最怕日圓及新台幣強勢升值；而美元走強，對環球晶營運正向。

晶圓代工廠聯電銷售也多以美元計價，新台幣每貶值1%，營收將幾乎同等幅增加，並有助毛利率提升約0.3個百分點。

新台幣貶值對晶圓代工龍頭廠台積電毛利率表現也有所助益，台積電第1季因實際匯率為新台幣27.95元兌1美元，較原先預估的新台幣27.6元兌1美元有利，使得台積電毛利率高於預期約0.5個百分點。

台積電預期第2季匯率條件將更有利，新台幣匯率將貶至28.8元，估計將貢獻毛利率超過1個百分點，為台積電第2季毛利率向上提升的一大助力。

IC設計廠營收也多以美元計價，美元走升、新台幣走貶，將有利營收表現，並有業外匯兌收益挹注獲利。網通廠瑞昱及電源管理晶片廠致新第1季便分別有新台幣6990萬及8581萬元匯兌收益；第2季新台幣持續走貶，將可望有匯兌收益貢獻。

觀察電腦品牌廠今年第1季財報，宏碁業外收入達1.88億元，其中匯兌收益占比近一半、約8900萬元；華碩今年第1季匯兌收益10.91億元，明顯高於去年第4季的9.36億元及去年第1季的6.65億元。

華碩向中央社記者表示，華碩以品牌營運，收款幣別多元，匯兌收入受到各種幣別的綜合影響。就零組件與代工業者而言，與美元及新台幣匯率升貶值的連動較多。

筆電代工廠由於營收大、利潤薄，受匯率波動影響相對較大。廣達的外匯避險操作向來優於同業，今年第1季匯兌收益達11.04億元，在5大筆電代工廠居首，為新台幣貶值的受惠者。緯創、英業達第1季匯兌收益分別達7.97億元、6.87億元，相較去年第4季皆翻倍成長。

和碩今年第1季匯兌收益僅8500萬元，較去年第4季6.51億元大減87%，表現較不理想；仁寶為了支應巴西廠營運而持有巴西幣，今年第1季受到巴西幣匯率波動15%影響，認列匯損1億元，明顯不如去年第4季匯兌收益3900萬元。

以出口為導向、普遍採取「自然避險」的光學鏡頭族群，預料今年第2季將持續受惠，為獲利進補。以光學龍頭大立光為例，一向以「不避險」著稱，由於主要生產基地在台灣，因此最能反映新台幣匯率帶來的「甘苦」，大立光因已具營收規模，加上美元部位龐大，匯兌起伏牽動的業外收支力道大。

今年首季因新台幣貶值3.36%，大立光單季匯兌收益高達新台幣23.8億元，貢獻每股獲利17.74元。第2季新台幣依舊維持貶勢，估計仍有可觀的匯兌收益入帳，挹注每股純益表現。

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光學二哥玉晶光由於主要生產基地在大陸，因此匯兌表現涉及到美元部位及人民幣匯率，相對較複雜，不過第1季受惠新台幣兌美元貶值收益，匯兌收益進帳也有8000萬元，為業外加分。以目前來看，預料第2季仍可認列匯兌利益。

隨著美國聯準會加速升息，短期利差擴大，今年第2季及下半年新台幣兌美元匯率可能持續趨貶，匯兌收益有望再度挹注台灣電子業第2季財報表現，抵銷中國封城造成供應鏈中斷、淡季效應帶來的負面衝擊；不過進口原料和零組件同樣採美元計價，需留意成本上漲問題。（編輯：張良知）1110625