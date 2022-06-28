期貨公會改選理事長 兆豐期貨董事長陳佩君勝出

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）期貨公會今天下午召開會員大會改選理監事，新任理事會選出兆豐期貨董事長陳佩君擔任期貨公會新任理事長，陳佩君表示，公會未來要加強會員服務，並扮演與周邊單位和主管機關溝通的重要角色與平台。

期貨業商業同業公會今天下午3時召開第7屆第1次會員大會，改選理監事，現場嚴格管制，禁止非會員入場。

根據不具名出席會員代表透露，此次共有271位會員代表入冊，包括有意角逐新任期貨公會理事長的康和期貨副董事長葉光章、以及兆豐期貨董事長陳佩君兩位；大會在下午4時之後進入改選理事和監事議事程序，會員代表依序在現場領票、圈票及投票。

根據記者現場觀察，部分會員代表在完成投票後，陸續先行離開會場。

不具名會員代表指出，這次會員大會出席代表總投票數相當踴躍，估計占會員代表列冊名單比例超過95%，大約下午4時25分之後，大會進入開票計票程序，下午4時45分左右，投票結果漸趨明朗。

根據會員代表透露，新任理事開票結果，陳佩君得票數位居第1，葉光章得票數位居32。

現場選出33席新任理事後，之後召開新任理事會，選出11席常務理事，陳佩君和葉光章均獲選成為新任常務理事，大約下午5時30分後，新任理事會以21比11的票數，選出陳佩君擔任期貨公會新任理事長。

陳佩君會後接受媒體短暫採訪表示，接觸期貨業將近10年時間，前4年擔任兆豐期貨監察人，後6年擔任兆豐期貨負責人，期間對公司經營成效負責，深刻感受到0206期權以及負油價等事件對同業的衝擊。

陳佩君指出，儘管選舉過程中有些紛擾，自始至終不做人身攻擊，要用自己的專業與熱誠，獲得同業認同，希望借重主管機關經驗，與同業切磋，與期交所、主管機關和周邊單位凝聚共識。

陳佩君表示，過去市場面臨很大衝擊，現在仍要面對金融科技、跨域整合、客群年齡層結構改變的課題，需要因時制宜的制度，創造期貨商與交易人共贏的局面，需要期貨商共同討論，與期交所、主管機關與周邊單位充分溝通。

對於期貨公會功能，陳佩君指出，加強會員服務，並扮演與周邊單位和主管機關溝通的重要角色與平台。

根據期貨公會會員大會議事手冊內容相關理事監事選舉辦法規定，公會設理事33人組織理事會，監事11人組織監事會，均由會員大會從會員代表，以無記名連記法互選之。

此次期貨公會改選理事及選舉新任理事長，備受市場關注，先前媒體傳出期貨公會理事長選舉，背後暗藏民進黨派系角力，也為此次會員大會增添不少想像空間。（編輯：趙蔚蘭）1110628