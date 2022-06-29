立隆完成改選董事 股東常會配發現金股利3.2元

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鋁質電容廠立隆電今天在台中大里舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣3.2元，並全面改選董事。立隆預期，第3季車用與工業自動化營運看佳。

立隆指出，此次改選董事除了原有董事均續任外，新增2位獨立董事分別是環鴻科技董事長及環旭科技總經理魏鎮炎、以及幸亞電子工業董事長郭幸世，二人在電子產業界有多年經營經驗，希望藉由專才，提供產業訊息和建言，同時讓公司治理能更加完整。

立隆今天股東會後隨即召開臨時董事會，會中選舉董事長案，由吳德銓續任董事長。

展望下半年營運，立隆指出，第3季車用與工業自動化營運看佳，第4季訂單能見度較保守，不過受惠新台幣兌美元匯率近期貶值，有利出口競爭同時提高利潤，有助立隆下半年整體營運表現。

吳德銓指出，今年持續針對汽車電子、電信、醫療、綠色能源、智能電網與雲端物聯網設備等產業應用，依據客戶產品發展方向研發高附加價值產品，也考慮在適當時機引進對公司未來營運具助益的策略性投資人，提升立隆在市場整體競爭力。

立隆表示，中國大陸蘇州新廠完工，今年開始進行客戶審廠，車用市場需求強勁，預期今年車用產品營收可望再成長；工業自動化及儲能設備產品需求增加，對今年營運有助益。

在產品策略，立隆持續擴大利基產品市占率，例如SMD型晶片電容（V-chip）、固態電容、固液混合電容、臥式電容、Snap-in及Screw等具高毛利的電容產品。

立隆去年度合併營收新台幣99.57億元，年增27.3%創歷史新高，去年稅後獲利9.82億元，年增44.7%，也創歷史新高，每股基本純益6.12元。（編輯：郭無患）1110629