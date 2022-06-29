晶技石英元件切入低軌衛星 全球車用市占率拚15%

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）石英元件大廠晶技估第3季業績可續成長，第4季拚維持第3季水準，下半年毛利率看佳，車用產品能見度看到第4季，長期目標全球車用石英元件市占率拚15%，晶技也切入低軌衛星應用。

晶技今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，觀察第2季營運，晶技預期6月業績可維持5月水準，第2季業績和獲利估可較第1季成長，主要是產品組合佳，車用石英晶體振盪器（XO）拉貨持續成長，加上新台幣兌美元匯率走貶挹注。

法人預期晶技第2季業績季增幅度約8%至10%區間，4月和5月毛利率估約39%。

展望第3季和下半年，晶技預估，第3季業績可較第2季成長，主要是美系智慧型手機新品推出、加上車用石英元件拉貨增加；第4季觀察美系智慧型手機新品銷售狀況、中國大陸手機市況、電腦和其他消費電子終端需求調整變化，第4季力拚維持第3季水準及季節性旺季表現；下半年整體毛利率可續受惠產品組合，加上車用產品提升。

觀察下半年產品能見度和應用布局，晶技表示，車用產品能見度可看到第4季，電腦應用需求仍弱，看第3季底至第4季去化庫存速度；晶技規劃長期目標將車用石英元件的全球市占率提升至12%至15%。在太空領域，晶技產品已切入低軌衛星應用。

觀察稼動率，晶技指出上半年客戶庫存調節，整體稼動率在80%至85%區間，第3季有美系手機新品帶動石英晶體需求，不過仍需觀察中國大陸手機客戶拉貨力道。

展望今年營運，法人預估，排除中國大陸子公司認列房地產開發收入，晶技今年本業業績可較去年成長3%至5%，今年毛利率估落在36%至38%，包括車用、網通、電腦和物聯網、手機等應用毛利率都可成長。

晶技預估今年資本支出規模約新台幣9.43億元，其中桃園平鎮廠約4.1億元，布局高頻小型化產品、前端製程擴充、先進封裝，部分建置太陽能和儲能設備；中國大陸寧波廠約2.68億元，布局車用石英晶體和震盪器產品，新廠預計明年第3季完工，擴充車用元件產能與產品料號。

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法人指出，目前晶技在車用石英元件全球市占率約8%至9%，主要競爭對手包括日系日本電波工業（NDK）、大真空株式會社（KDS）、Epson等大廠，預估最快到明年底，晶技車用元件產能可增加2成。

觀察產品應用營收比重，法人指出，4月至5月手機占晶技營收比重降至23%，網通占比大約3成，運算占比降至14%，車用占比提升至13%，晶技切入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈，也供貨給歐系車廠供應鏈。（編輯：張均懋）1110629