更多編輯台推薦新聞：
Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
豪雨大雨特報》台中強降雨工人受困橋下 嘉義部分路段積水
首頁 / 產經

中華電搶運動商機 MOD轉播中職明星賽

2022/6/29 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天宣布，旗下影視平台MOD、和OTT服務Hami Video將轉播7月30日在台中洲際棒球場登場的中華職棒明星賽，也加碼推出全新下半季統包方案，提供不同訂閱選擇。

中華電信MOD、Hami Video提供全民運動賽事轉播，中華職棒今天宣布明星賽將於7月30日在台中洲際棒球場登場，由受歡迎的對戰組合中華隊、中職明星隊點燃戰火，為2023年經典賽暖身，中華電信MOD、Hami Video將轉播賽事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電信長期參與國內各項運動賽事活動，Hami Video為球迷量身打造CPBLTV館，自推出以來受球迷歡迎，打破之前銷售的歷史數字，其中更有8成用戶選擇訂購「全賽事方案」。

6月30日起，中華電信將再加碼推出Hami Video全新下半季統包方案，訂閱後可收視所有一、二軍賽事LIVE及VOD內容至明年2月28日；或可選擇每月付費方式，中華電信都額外加碼提供4D全視角Live 轉播。（編輯：趙蔚蘭）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族