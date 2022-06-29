中華電搶運動商機 MOD轉播中職明星賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天宣布，旗下影視平台MOD、和OTT服務Hami Video將轉播7月30日在台中洲際棒球場登場的中華職棒明星賽，也加碼推出全新下半季統包方案，提供不同訂閱選擇。

中華電信MOD、Hami Video提供全民運動賽事轉播，中華職棒今天宣布明星賽將於7月30日在台中洲際棒球場登場，由受歡迎的對戰組合中華隊、中職明星隊點燃戰火，為2023年經典賽暖身，中華電信MOD、Hami Video將轉播賽事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電信長期參與國內各項運動賽事活動，Hami Video為球迷量身打造CPBLTV館，自推出以來受球迷歡迎，打破之前銷售的歷史數字，其中更有8成用戶選擇訂購「全賽事方案」。

6月30日起，中華電信將再加碼推出Hami Video全新下半季統包方案，訂閱後可收視所有一、二軍賽事LIVE及VOD內容至明年2月28日；或可選擇每月付費方式，中華電信都額外加碼提供4D全視角Live 轉播。（編輯：趙蔚蘭）1110629