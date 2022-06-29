核二乾貯爭議 台電籲新北先同意建室外乾貯設施

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）對於核二廠1號機的乾貯設施引發中央、地方爭議，台電今天強調核廢料是中央與地方要共同合作面對的議題，並向新北市政府喊話，盼能先同意室外乾貯設施，讓爐心燃料可取出，使除役工作順利推行。

經濟部長王美花今天出席活動前受訪指出，核二廠1號機因新北市府不讓蓋乾貯設施，燃料棒無法從燃料池取出，因此提早停止運作，並強調使用核能的部分，若中央地方無法合作，也無法解決。

對於王美花說法，新北市政府發布新聞稿反擊，要求台電公司儘快依據行政院政策，興建室內乾貯設施，並駁斥不要將核二廠1號機提前停機問題，推給地方政府，混淆視聽，誤導民眾。

台電隨後發布新聞稿回應，核廢料是中央與地方、政府與民間要共同合作面對的議題，為讓使用過的核燃料安全順利退出反應爐，台電已規劃推動核一、二廠室外乾貯設施，但仍須新北市府核准才可動工。

台電強調，台電已同步進行室內乾貯設施計畫，並承諾完工後會將用過的核燃料全數移至室內乾貯，但為兼顧除役時程，盼新北市府先行同意室外乾貯設施，讓爐心燃料可取出，除役工作可順利推行。

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台電舉核二廠為例，表示因用過核燃料乾貯設施，始終未獲新北市府核准逕流廢水削減計畫，無法動工興建，造成1號機在110年7月提前停機，無法運轉到屆期除役；2號機雖可運轉至役期，但乾貯未獲新北市府核發相關證照，迄今仍無法開工，最後將影響未來除役進程。

最後，台電再次喊話，強調將努力依據行政院核定的室內乾貯計畫積極推動，為兼顧除役時程並滿足社會期望，也盼地方政府同意，並協助室外乾貯設施的興建。（編輯：趙蔚蘭）1110629