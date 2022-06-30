強化三大成長動能 東洋：明年營收增幅高於今年

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（中央社記者張良知台北30日電）台灣東洋總經理侯靜蘭今天表示，將持續加強銷售、自主研發製造及策略合作三大成長動能，複製海外布局的成功模式；由於明年將有更多新產品於國內及海外上市，預期明年營收成長幅度將高於今年水準。

侯靜蘭今天主持台灣東洋線上法人說明會，宣布東洋的流感疫苗新增適應症6個月以上至3歲，年齡層擴大到從6個月以上都可以打，今年預估將有113萬劑公費及20多萬劑自費流感疫苗。

侯靜蘭表示，東洋持續加強市場布局，並複製在泰國、越南等海外發展的成功模式，朝菲律賓、印尼等東南亞國家發展布局。東洋將持續自主研發，希望每年有新藥品上市，成為未來的成長動能。

財務長張國江指出，東洋營收穩定成長，營業利益率維持在25%上下，今年前5月合併營業收入新台幣18.27億元，營業利益4.77億元，稅前淨利5.37億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利4.27億元，每股盈餘1.72元；股利政策方面，東洋股利配發率維持在75%以上。

張國江指出，今年前5月營收較去年同期成長8%，依流感疫苗等進度，以及下半年可望有國際合作夥伴的里程金入帳，全年營收年增率推估約5%至10%。

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張國江表示，Arsenic Trioxide學名藥已於2021年10月取得美國FDA藥證，並於今年第1季出貨；用於治療肢端肥大症的長效微球Octreotide LAR學名藥，完成前導臨床試驗，今年上半年已收取階段授權金50萬美元，目前進度是展開生體相等性的BE試驗。

此外，台灣東洋旗下抗黴菌藥Lipo-AB希望能在今年通過美國FDA查廠，並於年底前領證；用於治療卵巢癌的微脂體藥物Pegylipo也已啟動臨床試驗，希望能在2024年領證，相關藥品若進度順利或完成首例病患收案，可望在年底前有里程金入帳。（編輯：張均懋）1110630