3大因素衝擊 全台房仲6月買氣續減

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（中央社記者賴言曦台30日電）國內房仲今天表示，升息、COVID-19疫情及台股動盪導致民眾購屋態度轉趨保守，6月全台成交業績較5月都有下滑的情況，與去年同期相比則有成長，主因去年時值三級警戒，房市交易低迷所致。

住商機構企劃研究室統計旗下加盟店6月成交業績後指出，全台6月成交業績與5月相比減少13.9%，比去年同期增加52.9%；資深經理徐佳馨認為，由於去年6月是三級警戒期間，買氣慘淡，今年在政府一系列打炒房及升息下，觀望買氣更加濃厚，交易量呈連3個月下滑，顯見市場已經走冷。

永慶房屋統計6月全台交易量後指出，6月交易量與5月相比微縮2%，與去年同期相比增加20%；永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第2季是交易旺季，但今年房市節奏已被升息及COVID-19疫情、台股震盪打亂，民眾購屋信心疲弱，預估今年房市將呈價平量縮格局。

台灣房屋統計內部6月成交行情指出，七大都會區交易量月減1.6%，但價格月漲1.8%，與去年同期相比，交易量年增14.2%，價格年增6.6%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，政府打炒房政策尚未利空出盡，不少置產族暫時收手，連帶自住族也抱著邊走邊看的心態；但商用不動產需求穩定，危老都更整合也不受政策限制，交易量相對穩定。

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信義房屋指出，經統計，網路買方數量有落底回籠趨勢，且從6月13日股市短時間出現千點修正後，買氣又出現熄火現象，尤其是雙北地區的中高總價交易量縮跡象最明顯，6月台北市總價新台幣3000萬元以上建案整體交易額較5月少了近25%，總價1000萬元至1500萬元的建案交易逆勢增加，反映首購等剛性需求。

展望後市，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，COVID-19疫情逐漸穩定後，以去年經驗來看，買盤還是會穩定回流，只不過今年外在環境考驗較多，預期買盤回流也會溫和一些。（編輯：張均懋）1110630