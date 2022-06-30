侯友宜不希望核廢料放新北 王美花：可以理解

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）針對核二廠乾貯設施爭議，經濟部長王美花今天再向新北市政府喊話，表示她可理解新北市長侯友宜不希望核廢料放新北市，但若大家都說不能放他們那邊，使用核電後，「後續核廢料要怎麼處理呢？」

王美花晚間參加「第65屆會計師節慶祝大會」，會後受訪時談及核二廠乾貯設施爭議，以及電價調整等議題。

王美花表示，無論是核一、核二廠，經濟部都有與新北市政府溝通，但最後還是只能進行訴願與行政訴訟，台電都被判決勝訴，是有道理的。

王美花指出，這本來就是中央與地方一起合作才能處理的事，侯友宜希望核廢料不要放在新北市，她可以理解，但如果大家都說核廢料不可以放他們這，在使用核電後，「後續核廢料要怎麼處理呢？」

王美花說，台灣的核電都是運轉至屆期才不用，核二2號機仍在運轉，核三1、2號機也在使用，至於核二1號機，因燃料棒無法取出，才非得因此提早半年停止運轉。

另外，王美花表示，會有這次的電價漲幅，是因燃煤、天然氣、石油等國際燃料成本大漲，所有國家都面臨同樣的問題，台灣的漲幅，相對其他國家還溫和許多。

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王美花指出，台灣中油公司今天對用電用戶調漲天燃氣價格5%，這等於新台幣76億元，台電雖剛漲電價，但此收入的4分之1馬上就要交給中油，也就是台電與中油一起承擔高燃料成本。

王美花說，台電、中油承擔相當高的財務負擔，且都面臨嚴重財務虧損壓力，這次電價漲幅，是在做了非常多平穩物價措施後，以及在台電財務、物價平穩間，盡量求取的平衡。（編輯：蘇志宗）1110630