綠界去年下半年配息8元配股0.5元 除權息日訂7/21

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（中央社記者吳家豪台北30日電）國內第三方支付龍頭綠界科技去年配發2次現金股利與1次股票股利，今年初發放2021年上半年現金股利新台幣7.6元；今天董事會決議去年下半年現金股利8元、股票股利0.5元的除權（息）交易日為7月21日，現金股利發放日訂為8月19日。

持有1張綠界股票的股東，2021年股票分紅共可獲得1萬5600元的現金紅包進帳，外加50股的配股。配股價值以今天收盤價429元計算為2萬1450元。

綠界發布新聞稿表示，今年3月綠界正式上櫃，碰上俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情失控等市場巨變，仍能創造優於去年的營收成長，歸功於完善的策略布局。電商交易3大關鍵為「下單、出貨、回購」，今年更因政府政策增加減碳議題，綠界針對下半年提出4大方針。

首先，綠界將優化更新Apple Pay服務，導入自動偵測iOS裝置，刷臉、指紋秒速完成結帳，降低購物車跳出率，同時提升賣場成交數。

其次，綠界下半年將大力拓展更多元的物流服務，包括24小時內快速到貨的Pandago、配送涵蓋率最廣的中華郵政都將逐步上線。

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此外，綠界預計下半年推出ECTicket票券平台及再行銷工具，包含簡訊及電子郵件行銷等服務，協助商家透過會員分析，進行精準促購。

綠界也提到，根據財政部官網數據，台灣每年約開立80億張紙本發票，綠界早在5年前就推出電子發票加值服務，搭配載具推動發票無紙數位化，中獎者可透過超商多媒體列印，大幅降低發票印製量及郵寄發票的碳排量。（編輯：張均懋）1110630