中鋼安裝1.8MWh儲能設備 估每年創造千萬收益

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（中央社記者賴言曦台北4日電）中鋼近日完成首套1.8MWh儲能系統設備安裝，配合台電公司線路施工與能力測試合格後，即可參與台電「電力交易平台」競標，估每年可創造新台幣1210萬元收益，為中鋼「節能、創能、儲能」的全方位布局，開啟第3塊儲能拼圖。

中鋼今天透過新聞稿提到，為進一步強化廠區電網韌性，已加速第2套2.2MWh儲能系統建置時程，預計今年可完成安裝，後續將利用儲能系統的快速反應能力，運用在廠內重要負載供電上，提升高爐等生產設備負載電網韌性，並藉由太陽能發電平滑化與發電時間轉移等方式，減少台電夜間尖峰發電機組負擔。

中鋼指出，在淨零碳排的全球趨勢下，積極推展節能、創能、儲能3大面向工作。節能方面，中鋼多年來採行系統性盤點、引進最佳可行性技術及研發創新等方式，完成多達千項以上的減碳專案，2011年至2021年累積減碳量達每年135萬噸二氧化碳當量。

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創能部分，中鋼積極發展再生能源，集團太陽光電系統已建置87.3MW，統計至2021年累積發電量已超過2.3億度，共減少排放約12萬噸二氧化碳當量；另投入開發、獲配裝置容量300MW的中能離岸風場，預計2024年完成建置，屆時每年發電量約為12億度，減排約每年61萬噸二氧化碳當量。

展望未來，中鋼表示，將持續深化節能、創能、儲能3大面向的發展與應用，積極投入節能減碳技術，例如鋼化聯產和綠能、氫能的應用研發，期許透過多項低碳轉型工作的努力及推展，落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神及善盡企業社會責任，朝向高值化精緻鋼廠目標。（編輯：張均懋）1110704