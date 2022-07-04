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毅嘉6月營收年增5% 營運拚逐季增溫

2022/7/4 16:18
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（中央社記者江明晏台北4日電）毅嘉今天表示，車用相關產品需求帶動，6月合併營收新台幣5.68億元，年增5%，看好中國防疫封控解除，供應鏈缺料及缺工問題持續改善，營運可望逐季增溫，下半年將優於上半年。

毅嘉公布6月自結合併營收約新台幣5.68億元，年增5%；其中軟板整合元件產品營收約4.33億元，機構整合元件產品營收約1.36億元。

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毅嘉表示，6月在車用相關產品需求的帶動下，合併營收來到5.68億元，較去年同期增加5%，而累積民國111年第2季度合併營收約16.85億元，較前一季度減少4%，主要受到中國防疫封控及供應鏈瓶頸所影響。

展望未來，毅嘉表示，隨著中國的防疫封控的解除，供應鏈缺料及缺工的問題持續改善，毅嘉的整體營運在邁入電子業傳統旺季之際，可望呈現逐季增溫的趨勢，下半年的營運將明顯優於上半年，但對於當前宏觀經濟對終端需求的影響，毅嘉仍將審慎應對。（編輯：蘇志宗）1110704

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