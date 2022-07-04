來達科技攜手車王電 搶進自動駕駛巴士應用

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（中央社記者張建中新竹4日電）嘉澤集團轉投資來達科技，投入微機電光達（LiDAR）及微機電微鏡產品開發，除與車王電及工研院合作，搶進自動駕駛巴士應用市場，同時與華電聯網合作進軍智慧交通應用。

嘉澤暨來達科技董事長朱德祥及來達總經理劉建昌今天應邀出席新竹科學園區管理局記者會，由劉建昌簡報說明來達科技目前營運狀況。

劉建昌說，來達科技成立於2019年，2020年1月進駐竹科，嘉澤集團持股約41.66%，主要開發微機電光達及微鏡產品，期能透過自製關鍵零組件、降低成本，推動光達模組普及應用。

在無人載具應用方面，劉建昌表示，來達科技目前與車王電子及工研院合作，預計今年第3季安裝樣品在車王電子旗下華德動能的電動大巴士上，執行試運行功能測試。

劉建昌說，來達科技還與華電聯網在智能交通方面合作，將光達模組應用於隧道超高偵測，今年6月中旬已完成第1階段路測評估。

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另外，創鑫智慧董事長暨執行長林永隆今天也應邀出席竹科管理局記者會，說明目前營運狀況。他表示，創鑫智慧員工有38人，資本額新台幣10.46億元，主要法人股東有鼎創有限公司、凌陽創投、力晶科技及台灣集富一號創業投資有限合夥。

林永隆指出，創鑫智慧主要產品為雲端資料中心智慧加速器，已獲得8項美國專利、12項台灣專利，還有30項專利申請中。考量製程與設計是產品競爭力的要素，第1代產品不惜重金採用台積電7奈米製程。（編輯：楊凱翔）1110704