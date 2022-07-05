衛生紙鮮奶價格喊漲 經長：與電價上漲沒有關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）近期鮮奶、衛生紙漲聲響起，外界質疑電價上漲助長物價波動，經濟部長王美花今天表示，與電價上漲沒有關係，業者受國際燃料、飼料成本、運費上揚等因素，存在成本壓力，會考慮市場狀況審慎因應。

她強調，經近日詢問各2家鮮奶、衛生紙業者，短期並無漲價規劃，目前賣場促銷持續。

王美花今天出席「2022年臺灣服務業大評鑑頒獎典禮」，她會前接受媒體訪問。

國內電價1日起平均調幅為8.4%，其中，高壓以上產業用電大戶調漲15%，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97%用戶不受影響。

針對電價上漲是否連動物價，王美花表示，與相關業者持續溝通，行政院穩定物價小組也仍在運作；業者說明，現在原料確實受國際燃料上漲、飼料成本、運費等因素「有些壓力」，但與電價上漲沒有關係，業界對於相關價格，會考慮市場狀況，審慎因應。

王美花指出，根據經濟部這兩天詢問廠商情形，有2家鮮奶業者沒有漲價規劃、2家衛生紙業者短期並不會漲價，目前賣場促銷持續，會密切關注促銷情形。

全聯、愛買、家樂福昨天均表示，並未接獲衛生紙漲價訊息。（編輯：潘羿菁）1110705