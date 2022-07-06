火鍋異軍突起 餐飲集團加速展店

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（中央社記者江明晏台北6日電）看好疫情時代鍋物經濟仍得以突圍，王品集團旗下平價小火鍋品牌，今天下半年將一口氣開出19家店，力拚年底達30家店；築間集團接連展店，位於桃園的第8店也將開幕。

王品說明，12MINI快煮鍋是王品集團最平價的品牌，目前全台共11家門店，運用成本結構的先天優勢切入外帶外送市場，得以在疫情期間逆勢突圍，主打外帶外送的店，業績較疫情升溫前成長2至3成。

王品指出，7月新開幕的3家店分別為汐止新台五店、永和捷運頂溪店、高雄鳳山文濱店，預計7、8月將一口氣開出9家店。

王品進一步說，12MINI快煮鍋從年初開始布局外帶外送市場，於台北小巨蛋、台中公益路推出主攻外帶外送的TO GO店型試水溫，減少內用席次、增設獨立TO GO外帶櫃檯，4至6月疫情升溫期間，外帶外送業績占比一舉拉高至7成5，驗證品牌策略成功。

鎖定這塊市場，12MINI快煮鍋宣布推出大展店計畫，下半年目標新開19家TO GO門店，達全台30家店的營業規模，也顯示王品集團深耕平價剛需市場的決心。

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此外，鍋物經濟在疫情時代仍立於不敗地位，築間幸福鍋物今年繼桃園同安店及中壢威尼斯店開設蔬食自助吧型態後，市場反應良好，因此位於桃園地區的第8家分店也將於7日開幕。

其中，大同店2019年加入築間集團，開出台中大雅店後，隨即於2020下半年於桃園永安再開一家店，並在疫情期間以50席的中型店面，創下單月營業額598萬元的亮眼業績。如今，疫情尚未塵埃落定又再度開啟第3家店，即將開幕的築間大同店位於「桃園車站」商圈，持續布局鍋物市場，等待疫情後的餐飲內需爆發潮。（編輯：張均懋）1110706