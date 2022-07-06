商研院與金研院簽MOU 助攻企業ESG永續轉型

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（中央社記者曾智怡台北6日電）淨零碳排已是全球共識，商業發展研究院與台灣金融研訓院今天簽署合作備忘錄，雙方將在ESG永續轉型的人才培訓、辦理論壇與政策研究等進行合作，以達成台灣2050年淨零目標。

商業發展研究院與台灣金融研訓院上午舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由商研院董事長許添財及台灣金融研訓院董事長吳中書共同簽署。

商研院透過新聞稿指出，合作範圍與項目包括，第一，提升金融業與商業服務業的淨零碳排意識與能力建構；第二，ESG永續金融發展趨勢對服務業的挑戰與機會；第三，金融支持ESG永續創新的商業模式；第四，服務業ESG人才的培育等相關政策合作，以達到台灣2050年淨零轉型目標。

商研院董事長許添財指出，全球2050淨零碳排的ESG永續發展相關制度與市場，正如火如荼展開，台灣政府也規劃針對企業課取碳稅，更已要求上市櫃公司每年須提出「ESG永續報告書」，銀行也會對企業貸款與投資進行ESG績效評核。

許添財表示，服務業與金融兩者扮演重要樞紐角色，相信2個國家智庫的ESG永續轉型推動合作，必可發揮強大功能。

吳中書表示，金融機構的ESG表現，僅是彙總其放款或投資對象的ESG表現，而透過與商研院合作互補，金研院負責金融機構端，商研院則負責其他公司企業端，將形成永續金融生態圈，帶動所有產業邁向永續發展之路。（編輯：楊蘭軒）1110706