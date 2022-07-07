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伸興公開收購截止達高標 宇隆逾56%股權參與應賣

2022/7/7 10:29
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）家用縫紉機大廠伸興公開收購宇隆於6日截止，伸興今天公告，參與應賣數量3397萬990股，占宇隆發行股數比例達56.34%，超過公開收購目標最高1300萬股、約21.56%股權。

伸興於6月8日啟動以每股新台幣130元公開收購宇隆目標最高1300萬股、約21.56%股權，公開收購至7月6日止，伸興在6月9日下午近2時公告累計應賣股數達358萬7685股，超過最低收購數301.5萬股，公開收購條件已成就。

伸興今天公告，公開收購宇隆參與應賣數量3397萬990股，若以宇隆發行股數6028萬8089股粗估，超過半數、達56.34%比例股數參與應賣。

伸興指出，優先收購數量合計數超過預定收購數量1300萬股，伸興將以計算方式依比例向參與應賣的宇隆股東購買。

宇隆在6月21日說明，董事會除董事、也是大股東程泰董事長楊德華不同意見外，出席討論表決董事認為允當合理，同意公開收購案。

程泰集團則加碼持股宇隆，到6月7日止，程泰集團和相關投資公司對宇隆持股比重增加至12.2%。（編輯：趙蔚蘭）1110707

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伸興啟動公開收購 宇隆大股東程泰加碼至12.2%伸興擬每股130元公開收購宇隆21.56%股權
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