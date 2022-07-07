智慧手機晶片組首季營收增23% 台積電市占率7成

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（中央社記者張建中新竹7日電）市調機構Counterpoint統計，今年第1季全球智慧手機晶片組營收較去年同期增加23%，台積電囊括全球70%智慧手機晶片組的市占率。

Counterpoint指出，因中國大陸封城影響需求疲軟，今年第1季全球智慧手機晶片組出貨量較去年同期減少5%，不過晶片組轉向更昂貴的5G智慧手機，推升晶片組第1季營收較去年同期增加23%。

Counterpoint表示，晶圓代工廠先進技術業務資本支出龐大，使得智慧手機先進晶片組製造形成台積電和三星（Samsung）寡占局面，兩大廠幾乎掌控整個智慧手機晶片組市場。台積電第1季市占率達70%，是三星30%的2倍多。

在4奈米、5奈米、6奈米和7奈米的先進製程智慧手機晶片部分，Counterpoint指出，台積電市占率約65%，未來隨著高通（Qualcomm）增加由台積電生產，加上蘋果（Apple）和聯發科4奈米旗艦產品推出，台積電在智慧手機晶片組市占率可望攀升。

Counterpoint表示，全球總體經濟環境混沌不明，潛在的庫存調整以及高通的雙重採購策略，可能會給三星帶來壓力。（編輯：趙蔚蘭）1110707