台股開高走高 收漲350.76點
2022/7/7 13:48
（中央社台北7日電）台北股市今天開高走高，收盤漲350.76點，為14336.27點，漲幅2.51%，成交金額新台幣2569.15億元。
加權指數開盤為14052.18點，盤中最高14355.15點，最低13951.81點；不含金融股指數12274.55點，漲337.52點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.26%、食品股漲0.89%、塑化股跌0.86%、紡織股漲1.27%、機電股漲3.8%、造紙股漲0.37%、營建股漲0.52%、金融股漲0.31%。
委買張數1926萬8307張，委賣張數1256萬4074張，成交張數676萬5727張。
收盤時上漲767家，下跌148家，持平72家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、宏達電、聯電、長榮航、長榮。
漲幅前5名個股為友勁、全宇生技-KY、晉弘、連宇、訊舟。
跌幅前5名個股為波力-KY、宇隆、百達-KY、鈺齊-KY、期街口布蘭特正2。1110707
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