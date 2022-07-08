美股收高 法人：台股有望持續跌深反彈

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（中央社記者張建中台北8日電）美股收高，尤其費半指數表現強勁，大漲111.77點，漲幅4.48%。法人預期，台股可望延續跌深反彈走勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）暗示若經濟成長受挫，可能緩和升息步調，激勵美股走揚，道瓊指數上漲346.87點，漲幅1.12%；標準普爾指數上揚57.54點，漲幅1.5%；那斯達克指數上漲259.5點，漲幅2.28%；費城半導體指數勁揚111.77點，漲幅4.48%。

國內外產業訊息方面，長榮海運6月合併營收新台幣603.44億元，年增59.75%，創新高。

被動元件廠國巨6月合併營收106.89億元，創新高，主要受惠利基型產品需求穩健；第2季營收313.64億元，創單季新高。

半導體封測廠力成6月合併營收80.92億元，續創單月新高，第2季營收232.63億元，也創單季新高。

市調機構集邦科技表示，晶圓代工廠客戶砍單情況擴大，包括電源管理晶片、影像感測器及部分微控制器（MCU）都已出現砍單情況，8吋廠產能利用率下滑情況最顯著，下半年利用率可能落在90%至95%。

法人表示，台股融資大減，外資期、現貨同步買超，加上美股彈升，有助台股延續跌深反彈走勢，美股將持續牽動台股後市，值得追蹤觀察。（編輯：張均懋）1110708