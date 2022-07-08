飯店業「剩半條命」 嚴長壽：轉大人走向國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）飯店業深受疫情拖累，前亞都麗緻飯店總裁嚴長壽今天受訪表示，疫情拖得太久，「還存活的飯店都只剩下半條命，早結束還稍微聰明一點」，並認為飯店業應趁這幾年時間「轉大人」走向國際。

疫情干擾至今長達2年半，全球飯店業營運低迷不振，在各國迎向解封之際，國內飯店業還有通膨、電價上漲、缺工等議題待解。

面對多重困境，曾任亞都麗緻飯店總裁、現任台東縣均一國際教育實驗高中董事長嚴長壽對中央社記者表示，「飯店業真的很辛苦，我在也拿不出辦法」，認為飯店業面臨前所未有的難題。

他坦言，「疫情拖得太久，還存活的飯店都只剩下半條命，早結束還稍微聰明一點。」他指出，西華飯店乾脆趁此重建，就是很聰明的作法。

嚴長壽建議，台灣飯店產業應該要趁這幾年時間「轉大人」，以前很多是依賴大陸市場，疫情後陸客一定不會來，因此一定要走向國際。

「現在台灣人去花東的很多，但邊境一開放後大家都出國，花東還剩什麼？」他表示，要走向永續，一定要走向國際化，因此他成立台東均一國際教育實驗高中，積極為學生加強可實用英文能力，訓練國際觀光人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嚴長壽表示，美國的飯店業也曾有倒閉潮，然後銀行收回來賤價拍賣，新進者用低成本進入後，經營競爭力反而大增，美國已經走過好幾輪這樣的產業循環，帶動市場不斷洗牌；但台灣做旅館的基本上都是以房地產為主，向銀行貸款的比率也不高，不過「旅館業不會不見，只要把損失降低，設好停損點。」

他自謙在旅館業已經是「過時的人」，但如果還在業界的話會做些決定，例如台中亞緻、台南大億麗緻在疫情初期熄燈，也因此少付很多租金。（編輯：張良知）1110708