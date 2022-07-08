可成6月營收月增近13% 第3季起加快出貨

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（中央社記者吳家豪台北8日電）金屬機殼廠可成今天公布6月合併營收新台幣22.03億元，月增12.97%，年減33.94%，月增主因組裝廠客戶及零組件供應商陸續復工，加快入庫、拉料速度；可成觀察需求面尚稱穩定，第3季起可望加快出貨速度。

可成今年第2季合併營收52.79億元，季減26.9%，年減49.25%；上半年累計合併營收124.99億元，年減45.73%。

可成發布新聞稿說明，物流與運流瓶頸及通膨惡化為今年重要變數，俄烏戰事及中國封控干擾運流，導致超額下單，尤其是終端品牌，近期庫存壓力浮現；高通膨則壓縮終端市場消費力，壓抑需求成長動能。

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可成觀察各產業對今年下半年旺季看法漸趨謹慎，為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，可成持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並動態調整。

整體而言，可成預期來自新領域、新產品及新客戶的貢獻，可望對公司營收與獲利有所挹注。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，但仍需密切觀察地緣政治、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。（編輯：楊凱翔）1110708